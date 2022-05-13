На війні проти росії загинули ще два шосткинці

Українці платять найвищу ціну за незалежність рідної землі. Молоді хлопці – гордість і надія нації, складають життя у кривавій боротьбі з російським фашизмом.

Захищаючи рідну Україну, героїчно загинув Станіслав Геннадійович Бєлік. Переважна частина його життя була пов’язана з Шосткою. Тут він навчався в школах 5 та 7, а потім вступив до ВПУ-19 за фахом «кухар, кондитер». Спортсмен, активний учасник позакласних заходів, незмінний ведучий, права рука майстра на виробничій практиці, душа компанії... Такими словами згадують його вчителі та друзі.

Стас вирізнявся від своїх однолітків: виважений, зі своєю думкою та точкою зору, мав активну життєву позицію, завжди був відвертий і щирий. Був... а сьогодні вся громада в жалобі. З початком повномасштабної війни Станіслав добровольцем пішов на фронт, а 14 травня цього року загинув підчас штурмових дій. Віддав життя заради того, щоб ми могли навчатися, працювати, любити і жити...

Наше місто втратило ще одного сина – Віталія Володимировича Гриценка. Від імені всіх жителів громади висловлюю глибоке співчуття родині Героя – матері, батьку, рідному брату та всім, хто знав Віталія.

Багато шосткинців пам’ятають його як щиру та відповідальну людину, яка прагнула до професійного самовдосконалення та гідного життя. Після закінчення хіміко-технологічного коледжу ім. І. Кожедуба юнак вступає до Сумського державного університету, а згодом - здобуває спеціальність «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». Після проходження військової служби Віталій Володимирович працював на посаді інженера-конструктора в одному з провідних підприємств міста. В квітні цього року був призваний на захист Батьківщини, але не судилося…

Шосткинщина схиляється в скорботі перед іменем загиблого земляка.