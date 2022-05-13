Підприємства з Сумщини можуть отримати 125 тис. гривень в рамках міжнародної технічної допомоги Суб’єкти господарювання, зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року на території однієї із адміністративно-територіальних одиниць, де велися чи ведуться бойові дії, мають право отримати 125 тис. гривень в рамках міжнародної технічної допомоги.

Це, зокрема, підприємства Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської та Київської областей, які тимчасово перемістилися в інші регіони, або постраждали внаслідок бойових дій, але продовжують провадити господарську діяльність.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання суб’єктам господарювання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» від 03.05.2022 № 523, подавати заяву на таку допомогу можуть фізичні особи-підприємці або юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які є суб’єктами мікро- чи малого підприємництва, а також мають на момент подання заяви можливість підтвердити збитки, яких вони зазнали.

Останнім днем подання заяв визначено 30 травня 2022 року, а загальний фонд допомоги розрахований на 300 суб’єктів господарювання.

Суб’єкти господарювання, що претендують на допомогу, повинні:

- мати визначений вид економічної діяльності відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зокрема, це діяльність із виробництва м’яса та м’ясних продуктів, перероблення та консервування фруктів і овочів, виробництва олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, інших харчових продуктів, виробництва одягу та взуття;

- їх кінцевими бенефіціарними власниками мають бути виключно громадяни України (для юридичних осіб);

- не бути розміщеними та не провадити свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України станом на 1 травня 2022 р.;

- не провадити господарську діяльність на території російської федерації;

- не бути віднесеними до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

- не бути об’єктом справи про банкрутство та/або не бути визнаними банкрутами, та/або не перебувати на стадії ліквідації.

Крім того, щодо них не має бути рішень суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення, які набрали законної сили.

Допомога надається суб’єктам господарювання з метою покриття витрат на: збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати); закупівлю/заміну обладнання; закупівлю сировини та матеріалів; орендну плату за приміщення/офісні приміщення; лізинг обладнання (за винятком автомобілів, мотоциклів та інших особистих видів транспортних засобів); інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності (зазначається суб’єктом господарювання).

Програма допомоги спільно фінансується ЄС та Урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.