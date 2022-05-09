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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:40126

На Сумщині зловмисник вкрав пальне в агропідприємстві

Учора під час відпрацювання одного з населених пунктів Дубов‘язівської територіальної громади працівники поліції помітили автомобіль, який пересувався у період комендантської години.

Поліцейські офіцери громади перевірили документи водія та транспортний засіб, у багажнику якого виявили каністри з дизельним паливом.

Виявилося, що 60 л палива зловмисник викрав з території одного з сільськогосподарських підприємств.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для документування всіх обставин злочину.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Право Дизпаливо Кража
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