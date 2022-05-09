На Сумщині зловмисник вкрав пальне в агропідприємстві Учора під час відпрацювання одного з населених пунктів Дубов‘язівської територіальної громади працівники поліції помітили автомобіль, який пересувався у період комендантської години.

Поліцейські офіцери громади перевірили документи водія та транспортний засіб, у багажнику якого виявили каністри з дизельним паливом. Виявилося, що 60 л палива зловмисник викрав з території одного з сільськогосподарських підприємств. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для документування всіх обставин злочину. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.