Конотопські поліцейські розшукують шахраїв, які збагатилися за рахунок довірливих громадян більше ніж на 135 000 гривень Цього разу жертвами відомих шахрайських схем стали дві місцеві мешканки.

У першому випадку по допомогу до працівників поліції звернулася 36-річна місцева мешканка. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку, в якому жінка обслуговується. У ході розмови чоловік попросив назвати цифри з смс-повідомлення, а за деякий час жінка виявила зникнення 75 000 гривень з кредитної картки.

Згодом до поліції звернулася 32-річна конотопчанка. Жінка розповіла, що на одному з Інтернет сайтів продавала дитячий візок. Узгодивши всі деталі, покупець скинув посилання нібито для підтвердження надходження оплати, перейшовши за яким, з рахунку заявниці зникло 60 300 гривень.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках яких встановлюють особи зловмисників.

Поліція Сумщини