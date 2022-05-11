Де в Сумах планово відключено водопостачання

Йдеться про будинки за адресами:
вул. Металургів, 32А (заміна корінного крана гарячої води в квартирі)
вул. Ковпака, 23 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирі)
вул. СКД, 12 (заміна корінного крана холодної та гарячої води в квартирі)
вул. Інтернаціоналістів, 10 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах)
вул. Заливна, 1 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах)
вул. Г. Кондратьєва, 146/1 (заміна крана гарячої води в квартирі)
вул. Героїв Небесної Сотні, 7 (заміна труб холодної води в квартирі)
вул. Р. Атаманюка, 67 (заміна корінних кранів гарячої води в квартирах)
пр-т Курський, 53 (заміна корінних кранів гарячої води в квартирах)
вул. Ковпака, 13 (заміна корінних кранів гарячої та холодної води в квартирі та установка лічильників).
КП "Міськводоканал" повідомляє про порив водогону в Сумах....