Де в Сумах планово відключено водопостачання Відділ “Служба 15-80” повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

вул. Металургів, 32А (заміна корінного крана гарячої води в квартирі)

вул. Ковпака, 23 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирі)

вул. СКД, 12 (заміна корінного крана холодної та гарячої води в квартирі)

вул. Інтернаціоналістів, 10 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах)

вул. Заливна, 1 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах)

вул. Г. Кондратьєва, 146/1 (заміна крана гарячої води в квартирі)

вул. Героїв Небесної Сотні, 7 (заміна труб холодної води в квартирі)

вул. Р. Атаманюка, 67 (заміна корінних кранів гарячої води в квартирах)

пр-т Курський, 53 (заміна корінних кранів гарячої води в квартирах)

вул. Ковпака, 13 (заміна корінних кранів гарячої та холодної води в квартирі та установка лічильників).