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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:141

В Охтирці від обстрілів рашистів постраждав храм московського патріархату

17 травня від обстрілів росіян постраждав Георгіївський храм УПЦ МП в Охтирці Сумської області.

Про це повідомив Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Зазначається, що у храмі повибивало вікна.

Право МП Обстріли Охтирка Храм
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