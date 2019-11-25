В Охтирці від обстрілів рашистів постраждав храм московського патріархату

Про це повідомив Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
Зазначається, що у храмі повибивало вікна.
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