Сумчани просять повністю заборонити продаж міцного алкоголю в період дії воєнного стану Така петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

«В цей складний для країни час, коли кожен день лунають повітряні тривоги по всій країні громадяни повинні мати холодний тверезий розум. У випадку небезпеки громадянин на підпитку може вести себе не відповідно до ситуації і може наражати своїм станом інших громадян (родичів, членів сім'ї і т.д.) на ризик, або витрачати більше часу на те щоб добігти до укриття. Також в цей час в місті дуже багато зброї у цивільних і зважаючи на те, що громадяни і так в важкому моральному і психічному стані то в стані алкогольного сп'яніння, це може призвести до непередбачуваних наслідків. Також, це зменшить можливість окремих громадян котрі люблять їздити на підпитку.

Разом з тим людям потрібна і хоча б така розрядка, тому пропоную повну заборону тільки міцного алкоголю, а слабоалкогольного продаж виключно з п'ятниці до неділі», - пише автор петиції Мельник Валентин Володимирович.

Станом на 10 травня петицію підписали 7 осіб з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 37 днів.