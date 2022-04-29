Мер Конотопа пояснив, чому в місті заборонили УПЦ МП Мер міста Конотоп Сумської області Артем Семеніхін переконаний, що не мав права самоусунутись в питанні заборони УПЦ Московського Патріархату хоча б на території очолюваної ним громади.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю «Главкому».

«Верховна Рада самоусунулася від вирішення цього питання. А я вважаю, що це самоусунення від своєї прямої функції захистити державу, це самоусунення є злочином з боку більшості народних депутатів. Я не хочу бути з ними подільником, тому я зроблю все, що від мене залежить, щоби пришвидшити перемогу України і максимально дотримувалися ті норми Конституції, де говориться, що найвища цінність – це людина», – сказав мер Конотопа.

На його думку, всі давно знають, що Московський Патріархат, який діє в усіх українських регіонах, є агентурною мережею ФСБ на території України – в рясах. Однак центральна влада навіть попри початок повномасштабної війни досі не ухвалила заборону Церкви ворожої держави, хоча депутати вже розробили з цього приводу кілька законопроектів.

«Річ у тім, що це дійсно (розпорядження про заборону Московського Патріархату), можливо, десь і вихід за межі моїх повноважень в якійсь мірі. Але я керувався тим, що у присязі, яку складав при вступі на посаду, було написано чітко, що я зобов’язаний дотримуватися законів України, Конституції. В Основному законі записано, що найвищою цінністю є життя людини, її права і свободи, найвищою цінністю є людина. І написано також, що ніхто не має порушувати кордони України, територіальну цілісність. Я зараз бачу і ми всі бачимо, що відбувається. Ми втратили території тимчасово, нас вбивають, нас ґвалтують, нас викрадають, нас обкрадають», – додав Семеніхін.

Нагадаємо, що 3 травня міський голова Конотопа Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності УПЦ Московського Патріархату на території громади. Він підкреслив, що вирішив заборонити діяльність Церкви ворожої держави через загрозу національній безпеці України та висловив переконання, що таке рішення сприятиме консолідації громади та припинить пропаганду РФ у Конотопі.