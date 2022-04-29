Сумчани просять налаштувати систему повітряної тривоги в місті Така петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

«В деяких районах нашого міста зовсім нечутно сигналу повітряної тривоги або чутно, але занадто слабо. Наведу вам приклад таких місць: одне - це вул. Інтернаціоналістів зі сторони озера Чеха, до речі, нова система там встановлена нещодавно, але, на жаль, чомусь майже за весь час війни так і не запрацювала. Такі місця є також на 9-тці та в багатьох інших районах нашого міста. Велике прохання вирішити цю проблему!», - пише автор петиції Крикун Олексій Вікторович.

Станом на 10 травня петицію підписали 6 осіб з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 40 днів.