Сумські поліцейські операвтивно розшукали зниклого неповнолітнього Учора близько 23 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її син пішов з дому та назад не повернувся.

На його пошуки був зорієнтований особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. До пошуків долучилися і родичі хлопця.

Завдяки злагодженим спільним діям менше ніж за годину 17-річного юнака знайшли. Виявилося, він був у сусідньому селі.

Протиправних дій відносно нього не вчинялося.