Сумські поліцейські операвтивно розшукали зниклого неповнолітнього

На його пошуки був зорієнтований особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. До пошуків долучилися і родичі хлопця.
Завдяки злагодженим спільним діям менше ніж за годину 17-річного юнака знайшли. Виявилося, він був у сусідньому селі.
Протиправних дій відносно нього не вчинялося.
Цей бот створено Ювенальною поліцією України для пошуку дітей, які зникли або з якими втрачено зав’язок під час вторгнення рф...
Двоє братів та сусідська дівчинка не повернулись додому після прогулянки. Працівники поліції спільно з місцевими жителями за декілька годин знайшли...