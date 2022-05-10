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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:52154

На Конотопщині дільничний офіцер поліції виявив у громадянина наркотичні засоби

Працівник поліції викрив місцевого мешканця на зберіганні наркотиків. Все знайдете було вилучено слідчо-оперативною групою, а стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Минулої доби дільничний офіцер поліції Конотопського районного відділу поліції, перебуваючи на території обслуговування, помітив чоловіка, який при появі поліцейського почав поводити себе підозріло.

При поверхневому огляді у чоловіка було виявлено 9 таблеток мета дону. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Усе виявлене було вилучено та направлено на експертизу до НДЕКЦ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція Сумщини

Право
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