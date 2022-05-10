На Конотопщині дільничний офіцер поліції виявив у громадянина наркотичні засоби

Минулої доби дільничний офіцер поліції Конотопського районного відділу поліції, перебуваючи на території обслуговування, помітив чоловіка, який при появі поліцейського почав поводити себе підозріло.
При поверхневому огляді у чоловіка було виявлено 9 таблеток мета дону. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Усе виявлене було вилучено та направлено на експертизу до НДЕКЦ.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.
Поліція Сумщини