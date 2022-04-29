У кого сьогодні в Сумах відключено воду Відділ “Служба 15-80” повідомляє про проведення регламентних і ремонтних робіт на будинкових мережах.

Відділ “Служба 15-80” повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами: вул. Харківська, 26/1 (заміна труб холодної та гарячої води в квартирі), вул. Лермонтова, 17 (порив), вул. Лесі Українки, 4 (заміна корінних кранів холодної та гарячої воді в квартирі), вул. Нижньосироватська, 52 (порив труб гарячої води в квартирі).

Працівники відділу “Служба 15-80” тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.