На Недригайлівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі 8 травня о18:52 на лінію екстреного виклику «101», надійшло повідомлення про загоряння в житловому секторі по вул. Молодіжна в с. Мелешківка, Недригайлівської ОТГ.

На гасіння залучалися чергові караули 19-ї та 20-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також добровільна пожежна команда с. Червона Слобода. На момент прибуття підрозділів ДСНС, полум’я охопило покрівлю житлового будинку по всій площі, гараж та речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на дві поруч розташовані господарчі споруди. О 19:26 загоряння локалізували, о 19:55 витративши на гасіння 20 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області