Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:39309

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили кілька рашистських ракет, які не вибухнули на нашій землі

Кілька російських авіаційних ракет типу «Повітря – Земля», що не спрацювали при запуску, виявили і знищили співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області неподалік від мосту через річку Псел біля села Бишкінь на Лебединщині.

«Це некеровані авіаційні ракети С – 8, які розроблені ще у 1955 році, і у декількох модифікаціях знаходяться на озброєнні росії до сьогодні. Ними озброєні літаки та ударні гелікоптери. Саме з вертольотів росіяни обстрілювали міст і підходи до нього такими ракетами. Деякі з них не спрацювали і застрягли в м’якому грунті», - говорить начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.
Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області виявили п’ять ракет, дістали їх з грунту, вивезли і знищили на полігоні. Обстеження територій, що піддалися ворожим обстрілам триває.
Поліція нагадує громадянам: у випадку виявлення боєприпасів, що не розірвалися, мін, гранат тощо, ні в якому разі не варто їх чіпати, намагатися зрушити з місця чи самостійно знешкодити.
Це може бути смертельно небезпечно! Єдине, що ви можете зробити, це позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань та викликати поліцію за телефоном 102 або ДСНС за телефоном 101.
Відділ комунікації поліції Сумської області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Недригайлівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі
Сегодня 18:47
У мерії вважають, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів
Сегодня 18:07
У Ромнах рятувальники ліквідували загоряння сміття
Сегодня 17:43
Взято під варту підозрюваного у державній зраді
Сегодня 17:22
У Білопіллі поліцейські викрили чоловіка у нелегальній торгівлі паливом
Сегодня 17:08
На Сумщині вогнеборці врятували житловий будинок
Сегодня 16:43
Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили кілька рашистських ракет, які не вибухнули на нашій землі
Сегодня 16:39
Минулої доби на Сумщині горів сухостій на площі понад 12 гектарів
Сегодня 16:34
У Сумах поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього, що втік з лікарні
Сегодня 16:08
У Глухові молодик обікрав орендовану квартиру
Сегодня 15:43
На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у організації незаконного переправлення осіб з України в РФ
Сегодня 15:18
Наступів на Сумську область не очікуємо, але повинні бути готовими до всього, - глава ОВА
Сегодня 15:10
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.