Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили кілька рашистських ракет, які не вибухнули на нашій землі Кілька російських авіаційних ракет типу «Повітря – Земля», що не спрацювали при запуску, виявили і знищили співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області неподалік від мосту через річку Псел біля села Бишкінь на Лебединщині.

«Це некеровані авіаційні ракети С – 8, які розроблені ще у 1955 році, і у декількох модифікаціях знаходяться на озброєнні росії до сьогодні. Ними озброєні літаки та ударні гелікоптери. Саме з вертольотів росіяни обстрілювали міст і підходи до нього такими ракетами. Деякі з них не спрацювали і застрягли в м’якому грунті», - говорить начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.

Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області виявили п’ять ракет, дістали їх з грунту, вивезли і знищили на полігоні. Обстеження територій, що піддалися ворожим обстрілам триває.

Поліція нагадує громадянам: у випадку виявлення боєприпасів, що не розірвалися, мін, гранат тощо, ні в якому разі не варто їх чіпати, намагатися зрушити з місця чи самостійно знешкодити.

Це може бути смертельно небезпечно! Єдине, що ви можете зробити, це позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань та викликати поліцію за телефоном 102 або ДСНС за телефоном 101.

Відділ комунікації поліції Сумської області