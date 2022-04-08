Минулої доби на Сумщині горів сухостій на площі понад 12 гектарів За минулу добу рятувальники вісім разів ліквідовували загоряння сухостою.

8 травня рятувальники вісім разів ліквідовували загоряння сухої рослинності, які виникали в м. Лебедин, м. Шостка, м. Білопілля, Річківській ОТГ, Липоводолинській ОТГ, Сумській ОТГ та Недригайлівській ОТГ. Загальна площа, що була охоплена вогнем становить 12,6 га. За попередніми даними, у всіх випадках, припустима причина загорянь – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Шановні громадяни! Рятувальники закликають вас не випалювати суху рослинність! Це завдає непоправної шкоди довкіллю та призводить до величезних втрат. Будьте обачні, перестаньте спалювати природу нашої держави!