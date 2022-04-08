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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Минулої доби на Сумщині горів сухостій на площі понад 12 гектарів

За минулу добу рятувальники вісім разів ліквідовували загоряння сухостою.

8 травня рятувальники вісім разів ліквідовували загоряння сухої рослинності, які виникали в м. Лебедин, м. Шостка, м. Білопілля, Річківській ОТГ, Липоводолинській ОТГ, Сумській ОТГ та Недригайлівській ОТГ. Загальна площа, що була охоплена вогнем становить 12,6 га. За попередніми даними, у всіх випадках, припустима причина загорянь – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Шановні громадяни! Рятувальники закликають вас не випалювати суху рослинність! Це завдає непоправної шкоди довкіллю та призводить до величезних втрат. Будьте обачні, перестаньте спалювати природу нашої держави!

Общество Загоряння Пожежа
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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