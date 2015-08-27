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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:24176

Сумські архівісти підготували виставку до 77 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війн

Фотодокументальну виставку до 77-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні можна переглянути на веб-сайті Державного архіву Сумської області.

На виставці представлені документи, які всебічно висвітлюють трагічні події Другої світової війни на території Сумської області. Серед матеріалів узагальнені дані про жертви нацистських злодіянь, фото руйнацій на території Сумської області, список населених пунктів Сумської області, знищених окупантами разом з населенням, акти про злодіяння нацистського окупаційного режиму по Сумському, Охтирському, Тростянецькому та інших районах Сумської області.

Досуг Виставка Друга світова війна
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