Сумські архівісти підготували виставку до 77 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війн

На виставці представлені документи, які всебічно висвітлюють трагічні події Другої світової війни на території Сумської області. Серед матеріалів узагальнені дані про жертви нацистських злодіянь, фото руйнацій на території Сумської області, список населених пунктів Сумської області, знищених окупантами разом з населенням, акти про злодіяння нацистського окупаційного режиму по Сумському, Охтирському, Тростянецькому та інших районах Сумської області.
К 360-летию нашего города «Агенція промоції «Суми» презентует проект «Сходинки часу»....