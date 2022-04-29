Рашисти обстріляли 7 населених пунктів Сумщини Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Ворожа авіація ввечері 8 травня двічі здійснила удари по населеним пунктам в Сумській області.

Близько 17:40 попередньо винищувач Су-30 наніс ракетно-бомбовий удар з боку російської федерації по трьом населеним пунктам Сумщини. Втрат особового складу немає.

Близько 19:00 окупанти попередньо Мі-24 здійснили вогневий удар армійською авіацією ще по чотирьом населеним пунктам регіону.

Вчергове звертаємося до місцевого населення та закликаємо: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть власні здоров’я та життя.