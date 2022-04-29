Роменчанка виграла «золото» на Кубку Європи з дзюдо 5 нагород від українських кадеток у перший змагальний день Кубку Європи.

Справжній фурор створили українські дівчата у перший змагальний день кадетського Кубку Європи в Бухаресті. Одразу 5 нашим спортсменкам вдалося підійнятися на п’єдестал пошани.

У категорії до 44 кг троє наших дівчат пробилися до півфіналу, де між собою і розіграли нагороди. У підсумку, вихованка роменських тренерів Олександра і Дмитра Богуша Маргарита Мірошниченко здобула «золото», перемігши у фіналі Анастасією Суперсон. А Марія Бєгунова, яка поступилася співвітчизниці у півфіналі, у поєдинку за «бронзу» здолала румунку Балан.

Ще дві бронзові нагороди наші дівчата здобули у категорії до 48 кг. Юлія Штефаняк та Меланія Водянна впевнено пробилися до півфіналу, де, на жаль, поступилися своїм суперницям. Втім, у поєдинках за «бронзу» обоє наших дівчат були безперечні, здобувши яскраві перемоги!

Щиро вітаємо наших спортсменок та їх тренерів з даним успіхом! Свої нагороди дівчата присвячують нашій країні та її воїнам!

Відзначимо, що у категорії до 55 кг сьоме місце посів Олександр Мартинчук.

8 травня на татамі в Бухаресті вийдуть ще 11 українських кадетів!