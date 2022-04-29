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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:0174

Поліцейські встановлюють особу псевдобанкіра, який обманом заволодів грошима жительки Шостки

Назвавшись в телефонній розмові співробітником банку, зловмисник переконав жінку назвати йому секретний код з смс-повідомлення, нібито, для встановлення системи охорони на її банківську картку. Після цього з рахунку шосткинки зникло 5 000 гривень.

До поліції Шостки з заявою про шахрайство звернулася 42-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий, який назвався в розмові співробітником служби безпеки банку, де вона обслуговується. Останній повідомив клієнтці, що нібито з її банківської картки перераховують гроші в Російську Федерацію.
Спочатку жінка не повірила невідомому, проте той назвав номер її фінансового документа. Перелякавшись, шосткинка виконала всі умови телефонного співрозмовника, який порадив їй встановити на банківську картку систему охорони.
Після надання «фінансисту» секретного коду з банківського смс-повідомлення, з її рахунку зникло 5 000 гривень.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс- повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту, – не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!
Відділ комунікації поліції Сумської області

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