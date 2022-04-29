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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 07:49397

На Луганщині загинув військовий з Глухова

Загинув світлий воїн, мужній і гідний син України Микола Валерійович МАКСИМОВ (18.07.1987 – 6.05.2022).

34-річний сержант М.Максимов був командиром розвідувального взводу 15 омпб 58 окремої мотопіхотної бригади. Він загинув під Попасною на Луганщині під час мінометного обстрілу. За словами побратимів, Микола Максимов виводив людей, але сам загинув.
«Таких людей просто дуже мало… Він був чистим, правдивим, спортсменом. Він був лідером, його поважали. Це справжній воїн», - розповідають про нашого земляка його друзі.
У Збройних силах України Микола Максимов з 2015 року, пройшов багато випробувань і мав колосальний бойовий досвід.
Свого часу навчався у Глухівській школі–інтернаті.
З рідних залишилась сестра.
Вічна пам'ять ГЕРОЮ!
Глухівщина низько схиляє голову перед українським воїном!

Глухівська міська рада

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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