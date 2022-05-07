В Охтирці псевдоволонтери обікрали жительку Охтирки

Заявниця розповіла, що до її домоволодіння прийшла жінка, яка представилася волонтеркою. Господиня в цей час перебувала на присадибній ділянці та повідомила, що допомоги не потребує та не має часу для спілкування. Однак зловмисниця не полишила свого наміру та все ж вмовила потерпілу поспілкуватися та надати дані, які нібито були необхідними для отримання гуманітарної допомоги.

Аби заповнити необхідні документи «гостя» разом із господинею відійшли за будинок, так, що вхідні двері до нього залишилися поза зоною видимості.

Поспілкувавшись з потерпілою, близько 20 хвилин, та нібито заповнюючи документи, псевдоволонтерка різко припинила свою діяльність та покинула територію домоволодіння. Вказана поведінка здалася заявниці підозрілою, але спочатку вона не надала цьому значення.

А вже через декілька годин, зайшовши до будинку, потерпіла виявила, що з шафи в кімнаті, зникли грошові кошти в сумі 24 000 гривень. Зрозумівши, що вона стала жертвою злочину, остання повідомила про даний факт до поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Наразі проводяться заходи з метою встановлення та затримання зловмисників.

Поліція закликає громадян бути пильними при спілкуванні з незнайомими особами, особливо якщо останні перебувають у вашому житлі та поводять себе підозріло чи наполягають на спілкуванні з ними, навіть якщо ви не виявляєте такого бажання.

Відділ комунікації поліції Сумської області

