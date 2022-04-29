На Роменщині протягом доби поліцейські виявили три автівки, які перебували у розшуку Поліцейські продовжують цілодобово здійснювати чергування на контрольно-пропускних пунктах та перевіряти у громадян документи та їхні транспортні засоби.

У цьому правоохоронцям допомагають й представники територіальної оборони, які пліч-о-пліч несуть службу з ними.

Так, вчора співробітниками Роменського районного відділу поліції під час чергування на блок-постах, в результаті перевірок за спеціальними базами поліції, були виявлені три автівки, які перебували у розшуку. У двох випадках транспортні засоби розшукувались Державною виконавчою службою , а в третьому випадку було виявлено автомобіль, що розшукувався, як такий, що зник з місця скоєння ДТП.

Транспортні засоби разом з їх водіями були доставлені до місцевого відділу поліції для подальшої перевірки, надання правової кваліфікації згідно чинного законодавства та повідомлення ініціаторів розшуку.

Поліція Сумщини