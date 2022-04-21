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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:44167

У Ромнах розшукали малолітніх братів. які заблукали

На пошуки хлопчиків, які після прогулянки не повернулися додому, було орієнтовано весь особовий склад Роменського районного відділу поліції. Так, в результаті злагоджених дій правоохоронців, їх місце знаходження було швидко встановлено. Цілими і неушкодженими хлопчиків повернуто батькам.

Вчора близько о 21.30 до чергової частини Роменського районного відділу поліції з заявою про зникнення дітей звернулася родина. Чоловік з жінкою пояснили, що їхні діти  віком 12 та 7 років ще вдень пішли на прогулянку та додому так і не повернулися. Батьки намагались знайти дітей самостійно, але безуспішно.

На пошуки малолітніх дітей було орієнтовано весь особовий склад підрозділу поліції та, аби якнайшвидше їх  знайти, співробітники підрозділу  розпочали невідкладні розшукові заходи.

Під час пошуків хлопчиків було здійснено перевірку всіх ймовірних місць куди вони могли піти. Також, поліцейські перевіряли всі громадські місця, вокзали, парки, школи та просто вулиці міста. 

Так, в результаті спільних та злагоджених дій співробітники поліції вже після опівночі в мікрорайоні “Засулля” знайшли зниклих братів. Поліцейські відразу повернули дітей батькам. Нащастя,  жертвами злочинних посягань вони не стали.   Як з'ясувалось, хлопці просто загралися та заблукали.

Батьки були дуже вдячні співробітникам поліції за допомогу в пошуках їхніх дітей.  

Відділ комунікації поліції Сумської області

 

Право Пошук дітей
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