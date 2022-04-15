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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:20181

В Україні запрацював телеграм-бот для пошуку дітей

Цей бот створено Ювенальною поліцією України для пошуку дітей, які зникли або з якими втрачено зав’язок під час вторгнення рф в Україну.

В Україні запрацював телеграм-бот «Пошук дітей» @poshukditei_bot.

Після заповнення анкети, вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.

Також нагадуємо, що в Україні працює чат-бот для пошуку зниклих під час війни «Знайди рідних» – @Family_Search_bot.

Він дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незважаючи на країну їхнього теперішнього перебування.

Право Зниклі діти Пошук дітей
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