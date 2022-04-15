В Україні запрацював телеграм-бот для пошуку дітей

В Україні запрацював телеграм-бот «Пошук дітей» @poshukditei_bot.
Після заповнення анкети, вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.
Також нагадуємо, що в Україні працює чат-бот для пошуку зниклих під час війни «Знайди рідних» – @Family_Search_bot.
Він дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незважаючи на країну їхнього теперішнього перебування.
Двоє братів та сусідська дівчинка не повернулись додому після прогулянки. Працівники поліції спільно з місцевими жителями за декілька годин знайшли...