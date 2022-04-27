В Україні запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів в ефірі телемарафону.
“Через кілька днів ми вже запустимо камери автоматичної фіксації перевищення швидкості, тому що це одна з найбільших причин ДТП, які трапляються і які призводять до загибелі та травмування багатьох людей“, – заявив Монастирський.
За його словами, причина трагедії, що сталася 3 травня о 19.20 на трасі “Київ – Чоп” у Рівненській області, та у внаслідок якої загинули 26 людей, – недотримання правил дорожнього руху.
“На зустрічну смугу виїхав мікроавтобус, який здійснював маневр обгону, але не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бензовозом. Результат – 26 загиблих та 12 поранених“, – заявив міністр.
Він підкреслив, що навіть під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, зневага якої “щодня продовжує вбивати наших громадян через неуважність, через певні проблеми на дорозі”.