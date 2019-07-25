Мешканець Охтирщини незаконно зберігав набої та гранату

Працівники поліції отримали інформацію про те, що 50-річний мешканець одного із сіл Охтирського району може зберігати вдома вибухонебезпечні предмети. У ході проведення слідчих дій інформація підтвердилася. У будинку чоловіка працівники поліції виявили вибуховий пристрій схожий на гранату РГД із запалом та 10 набоїв калібру 12.5 мм.
Зі слів чоловіка вказані предмети він знайшов наприкінці лютого, неподалік від села, де він проживає, в місці проведення боїв з окупаційними військами.
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