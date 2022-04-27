Більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с.Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією рф на території Київської області, в с.Шибине виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.