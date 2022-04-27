Поліцейські вилучили у сумчанина гранату Поліцейські Сумського районного управління поліції щоденно реагують на велику кількість викликів від мешканців обласного центру. Під час обслуговування одного із них, правоохоронці задокументували факт зберігання гранати Ф-1 та запал.

Під час опрацювання виклику працівники поліції виявили та вилучили у 29-річного жителя обласного центру гранату Ф-1 та запал. Знайдене направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Поліція знову нагадує громадянам, що у разі добровільної видачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв чи речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності.