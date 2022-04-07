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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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За минулу добу на Сумщині виявлено та знищено 80 вибухонебезпечних предметів

травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили та знищили на території Сумщини 80 вибухонебезпечних предметів.

Серед знайденого реактивні та артилерійські снаряди, снаряди для реактивних систем залпового вогню, порохові заряди, мінометні міни, постріли від ручних гранатометів та ручні гранати. Небезпечні знахідки були знайдені на Роменщині, Охтирщині, Конотопщині, Путивльщині та в м. Тростянець.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і якщо ви натрапили на вибухонебезпечні предмети ні в якому разі не чіпайте їх, не намагайтесь розібрати або перенести, не користуйтесь поблизу мобільним телефоном або іншими засобами зв’язку, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередьте оточуючих та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.
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Право Вибухонебезпечні предмети Піротехніки
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