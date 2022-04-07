За минулу добу на Сумщині виявлено та знищено 80 вибухонебезпечних предметів

27 квітня піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) на території Сумщини було виявлено 1153, з них знищено...
За минулу добу на Сумщині виявлено 57 вибухонебезпечних предметів з яких 28 знищено....
За минулу добу на Сумщині піротехніками ДСНС ідентифіковано та вилучено 111 одиниць вибухонебезпечних предметів....
На Сумщині піротехніки ДСНС продовжують роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів....
У звільненому від окупаційних військ м. Тростянець проводяться заходи по ліквідації наслідків раніше нанесених ворожих ударів....