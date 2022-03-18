У Шостці в ДТП загинув скутерист У Шостці поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди із смертельними наслідками

У результаті ДТП, що сталося сьогодні вночі по вулиці Бульварній у Шостці, водій скутера помер на місці.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 33-річний водій мототранспорту скоїв наїзд на дерево. В результаті чого отримав смертельні тілесні ушкодження.

За попередніми даними, керманич двоколісного перебував із ознаками алкогольного сп’яніння.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.