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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:54361

У Шостці в ДТП загинув скутерист

У Шостці поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди із смертельними наслідками

У результаті ДТП, що сталося сьогодні вночі по вулиці Бульварній у Шостці, водій скутера помер на місці.  
 
Як попередньо встановили співробітники поліції, 33-річний водій мототранспорту скоїв наїзд на дерево. В результаті чого отримав смертельні тілесні ушкодження. 
 
За попередніми даними, керманич двоколісного перебував із ознаками алкогольного сп’яніння. 
 
У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Право Дтп Жертва
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