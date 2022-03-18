У Шостці в ДТП загинув скутерист

Учора ввечері, близько 21-ї години, патрульні поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Харківській, поблизу будинку 58....
16 квітня о 19:29 черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався для надання допомоги під час ДТП у м. Шостка....
Поліцейські з`ясовують обставини ДТП, в якій травмовано дитину...
Поліція встановлює обставини ДТП у Сумах....
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 17 години поблизу села Терни. Як попередньо встановили співробітники поліції, водій автомобіля Рено Логан...