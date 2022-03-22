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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:09121

У Тростянці вийшов на лінію єдиний вцілілий комунальний автобус

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук міський голова Тростянця Юрій Бова.

З понеділка 2 травня починає курсувати єдиний вцілілий комунальний автобус.

Поки два рейси

Завдання: підвозити лікарів і пацієнтів до лікарні

Маршрут: вокзал 7.40 - центр міста- Скрябіна- лікарня- Кеніга- Набережна - вокзал
Вечірній рейс: 15.45 від лікарні через Скрябіна- Миру до вокзалу

Працюємо щоб і інші маршрути швидше відновити, але стан інших автобусів на фото

Тим не менше, просуваємося в цьому питанні.

Наберіться терпіння

Все буде добре

Україна переможе!

Экономика Тростянець
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