У Тростянці вийшов на лінію єдиний вцілілий комунальний автобус

З понеділка 2 травня починає курсувати єдиний вцілілий комунальний автобус.
Поки два рейси
Завдання: підвозити лікарів і пацієнтів до лікарні
Працюємо щоб і інші маршрути швидше відновити, але стан інших автобусів на фото
Тим не менше, просуваємося в цьому питанні.
Наберіться терпіння
Все буде добре
Україна переможе!
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