У Тростянці вийшов на лінію єдиний вцілілий комунальний автобус

Завдання: підвозити лікарів і пацієнтів до лікарні

Поки два рейси

Маршрут: вокзал 7.40 - центр міста- Скрябіна- лікарня- Кеніга- Набережна - вокзал

Вечірній рейс: 15.45 від лікарні через Скрябіна- Миру до вокзалу

Працюємо щоб і інші маршрути швидше відновити, але стан інших автобусів на фото

Тим не менше, просуваємося в цьому питанні.

Наберіться терпіння

Все буде добре

Україна переможе!