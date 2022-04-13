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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:11210

У Курській області пошкоджено залізничний міст, яким ворог перекидає підкріплення в Україну

В росії в Курській області виявили пошкоджену ділянку залізниці. Нею країна-агресор перекидає окупаційні війська в Україну.

Про це повідомив губернатор області, пише «Уніан». Чи була залізнична колія пошкоджена навмисне, чи обрушилася у зв’язку з погодними умовами, поки невідомо. На місці працюють екстрені служби, а гілка використовували для «товарних вагонів».

«Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних вагонів. Постраждалих нема. Життю та здоров’ю громадян ніщо не загрожує», – йдеться у повідомленні чиновника.

Пошкоджені шляхи знаходяться поблизу українського кордону у напрямку Харкова, де продовжуються активні бої ЗСУ з ЗС РФ. Про що свідчать дані Google Maps.

Курська область межує з Україною. На території регіону відбувалося активне перегрупування військ, які брали участь у невдалому наступі на північ України.

Також у Курську розміщені важливі стратегічні військові об’єкти, що забезпечують паливом та продуктами війська окупантів під час активних боїв на українському сході.

За оцінками американських військових аналітиків, залізничне сполучення у росіян досі займає ключову позицію у перекиданні загарбницьких військ на чужу територію.

 
Право Російсько-українська війна
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