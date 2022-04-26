Для запобігання надзвичайним ситуаціям рятувальники Сумщини проводять активну роз’яснювальну роботу в трудових колективах 25 квітня в м. Суми працівники Служби порятунку провели роз’яснювальну роботу з працівниками КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради. Основною темою бесіди стали правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники нагадали присутнім, що при виявленні таких предметів їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись переносити або розбирати. Для убезпечення необхідно, як найшвидше відійти від цього місця на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та повідомити екстрені служби за телефонними номерами 101 або 102. Також присутнім наголосили, що в місці виявлення вибухонебезпечних предметів заборонено користуватись мобільними телефонами та засобами зв’язку.

На завершення всім присутнім було роздано спеціальні інформаційні пам’ятки з основними правилами безпеки.

Цього ж дня схожий захід фахівці ДСНС провели на залізничному вокзалі в м. Білопілля, з працівниками ритуальних послуг в смт Краснопілля та ДП «Лебединський агролісгосп».