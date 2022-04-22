Рятувальники Сумщини продовжують надавати допомогу населенню у відновленні осель (ВІДЕО) На Сумщині, в районах які постраждали від вторгнення російських окупаційних військ триває процес відновлення нормальних умов життєзабезпечення. Разом з усіма службами активно долучаються до допомоги населенню і рятувальники.

Так, 21 квітня до Служби порятунку звернулась мешканка м. Тростянець, частина покрівлі будинку якої була зруйнована ворожою артилерією. Рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту зняли частину шиферних листів та затягнули покрівлю спеціальною укривною плівкою, яка допоможе уникнути потрапляння дощової води в середину будинку.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області