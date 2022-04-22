На Великдень сумчанам рекомендують залишатися вдома

«Для нас найважливіше за такої загрози – зберегти життя кожного прихожанина, – говорить архієпископ Сумський і Охтирський МЕФОДІЙ. – Храм Божий, звісно, завжди відчинений для кожної людини, але ми рекомендуємо залишатися вдома, святкувати Великдень у родинах та не наражати себе на небезпеку. Почитати молитви, звернутися до Бога з найсокровеннішим, приділити увагу дітям та батькам».
У Свято-Воскресенському кафедральному соборі ПЦУ напередодні свята, 23 квітня, після закінчення ранкової суботньої літургії, об 11:00 відбудеться освячення пасок, воно триватиме упродовж усього дня – до вечора. Священники будуть на місці та здійснюватимуть обряд в міру того, як підходитимуть до храму прихожани.
Владика Мефодій пояснив, що святкове богослужіння розпочнеться 24 квітня, в неділю, в День Світлого Христового Воскресіння близько 6:00, після комендантської години.
За таким же графіком відбудеться Великоднє богослужіння і в Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ.
Враховуючи офіційну інформацію щодо можливих провокацій у святкові дні, культові споруди будуть обстежені та контрольовані правоохоронцями, які також застерігають людей потурбуватися про власну безпеку і не відвідувати храми, віддавши перевагу он-лайн трансляціям, що здійснюватимуться зі столичних соборів, на центральних телевізійних каналах.
СМР