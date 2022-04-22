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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:00196

На Великдень сумчанам рекомендують залишатися вдома

Ще два роки тому звичний порядок проведення всеношних святкових богослужінь з великою кількістю вірян у найважливіші релігійні свята у православних приходах було скасовано. Причина тому – суспільні катаклізми: спершу COVID, тепер – війна.

«Для нас найважливіше за такої загрози – зберегти життя кожного прихожанина, – говорить архієпископ Сумський і Охтирський МЕФОДІЙ. – Храм Божий, звісно, завжди відчинений для кожної людини, але ми рекомендуємо залишатися вдома, святкувати Великдень у родинах та не наражати себе на небезпеку. Почитати молитви, звернутися до Бога з найсокровеннішим, приділити увагу дітям та батькам».

У Свято-Воскресенському кафедральному соборі ПЦУ напередодні свята, 23 квітня, після закінчення ранкової суботньої літургії, об 11:00 відбудеться освячення пасок, воно триватиме упродовж усього дня – до вечора. Священники будуть на місці та здійснюватимуть обряд в міру того, як підходитимуть до храму прихожани.

Владика Мефодій пояснив, що святкове богослужіння розпочнеться 24 квітня, в неділю, в День Світлого Христового Воскресіння близько 6:00, після комендантської години.

За таким же графіком відбудеться Великоднє богослужіння і в Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ.

Враховуючи офіційну інформацію щодо можливих провокацій у святкові дні, культові споруди будуть обстежені та контрольовані правоохоронцями, які також застерігають людей потурбуватися про власну безпеку і не відвідувати храми, віддавши перевагу он-лайн трансляціям, що здійснюватимуться зі столичних соборів, на центральних телевізійних каналах.

СМР

Общество
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