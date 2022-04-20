Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:06343

На Сумщині призначили коменданта

Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.

«З метою забезпечення дій Конституції та законів України, забезпечення разом з військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян призначити комендантом начальника Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку полковника Токарєва Володимира Олександровича», − йдеться в розпорядженні.

Згідно з документом, комендант у межах своїх повноважень:

1) розробляє проєкти наказів з питань забезпечення комендантської години, які після підписання керівником військового командування або обласної військової адміністрації та реєстрації в установленому порядку, є обов’язковими для виконання на території, де запроваджено комендантську годину, всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими особами, керівниками (командирами) військових формувань та правоохоронних органів (підрозділів) та населенням в частині порядку виконання встановлених заходів;

2) бере участь, за дорученням військового командування або керівника обласної військової адміністрації, у засіданнях органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій (у разі їх утворення) на території, де запроваджено комендантську годину;

3) подає клопотання перед керівником військового командування або обласної військової адміністрації про встановлення часу в певний період доби, протягом якого необхідно запровадити комендантську годину;

4) визначає за погодженням з військовим командуванням або обласною військовою адміністрацією режим перебування на території, де запроваджено комендантську годину;

5) організовує інформування та доведення до підприємств, установ, організацій та населення відповідної території сигналів оповіщення про порядок виконання окремих обмежень відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 (зі змінами).

У разі реальної загрози життю та безпеці осіб комендант має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в’їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з території, де запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування.

Крім того, нагадуємо, що комендантська година не скасовується. Відповідно до цього розпорядження, вона триватиме з 21:00 до 05:00.

Забороняється перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Також, згідно з документом, має бути установлений спеціальний режим світломаскування, зокрема приховування від спостереження повітряним і наземним противником світлових демаскувальних ознак діяльності військ, військових об’єктів, а також населених пунктів, об’єктів економіки та державного управління.

Сумська ОВА

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
20.04.2022 15:17
На Сумщині призначили коменданта
Сегодня 13:06
На Великдень сумчанам рекомендують залишатися вдома
Сегодня 13:00
У Тростянці поліцейські вилучили пістолет Макарова
Сегодня 12:27
У Сумах зі зруйнованого рашистськими бомбами району вивезли 600 тонн залишків будинків
Сегодня 11:56
У Шостці поліцейські знайшли чоловіка, який викрав державний прапор
Сегодня 11:29
Мін'юст призупинив оприлюднення інформації та закрив доступ до реєстрів
Сегодня 11:11
Сумські патрульні виявили наркозакладчика (відео)
Сегодня 10:50
Останні фейки та маніпуляції ворога
Сегодня 10:44
Сумський ЦНАП працює за обмеженим графіком
Сегодня 10:22
Як вимушено переміщеним особам отримати статус безробітного, якщо втрачено документи?
Сегодня 10:00
Між Конотопом та Київом відновлено залізничне сполучення
Сегодня 09:55
view counter

Статьи

Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
Сегодня 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
Вчера 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
Вчера 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
Вчера 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
Вчера 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
Вчера 13:11
Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони
Вчера 13:05
Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи під Охтиркою
Вчера 12:48
Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне
Вчера 12:37
Кадетський корпус має залишитися в Сумах
20.04.2022 14:26
Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
20.04.2022 11:44
"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
20.04.2022 11:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.