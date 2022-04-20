На Сумщині призначили коменданта Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.

«З метою забезпечення дій Конституції та законів України, забезпечення разом з військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян призначити комендантом начальника Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку полковника Токарєва Володимира Олександровича», − йдеться в розпорядженні.

Згідно з документом, комендант у межах своїх повноважень:

1) розробляє проєкти наказів з питань забезпечення комендантської години, які після підписання керівником військового командування або обласної військової адміністрації та реєстрації в установленому порядку, є обов’язковими для виконання на території, де запроваджено комендантську годину, всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими особами, керівниками (командирами) військових формувань та правоохоронних органів (підрозділів) та населенням в частині порядку виконання встановлених заходів;

2) бере участь, за дорученням військового командування або керівника обласної військової адміністрації, у засіданнях органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій (у разі їх утворення) на території, де запроваджено комендантську годину;

3) подає клопотання перед керівником військового командування або обласної військової адміністрації про встановлення часу в певний період доби, протягом якого необхідно запровадити комендантську годину;

4) визначає за погодженням з військовим командуванням або обласною військовою адміністрацією режим перебування на території, де запроваджено комендантську годину;

5) організовує інформування та доведення до підприємств, установ, організацій та населення відповідної території сигналів оповіщення про порядок виконання окремих обмежень відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 (зі змінами).

У разі реальної загрози життю та безпеці осіб комендант має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в’їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з території, де запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування.

Крім того, нагадуємо, що комендантська година не скасовується. Відповідно до цього розпорядження, вона триватиме з 21:00 до 05:00.

Забороняється перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Також, згідно з документом, має бути установлений спеціальний режим світломаскування, зокрема приховування від спостереження повітряним і наземним противником світлових демаскувальних ознак діяльності військ, військових об’єктів, а також населених пунктів, об’єктів економіки та державного управління.

Сумська ОВА