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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:14393

На Сумщині послабили правила продажу алкоголю

Що саме змінилося, розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Сьогодні разом з рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли спільної згоди у цьому питанні. 
У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно: 
у будні - з 11.00 до 19.00
У вихідні, як і було до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності у часи своєї роботи.
У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.
Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.
Розумію, є різні думки з цього питання, але статистика говорить про наступне:
 - у два рази менше, ніж торік,  надійшло акцизного податку ( 18 млн грн проти 36 млн грн);
 - майже у 3 рази збільшилась кількість експериз на визначення стану алкогольного сп’яніння;
 - значно збільшилась кількість госпіталізації внаслідок алкогольних інтоксикацій і отруєнь сурогатами;
 - збільшилась кількість  правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння.
 Ці нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження. (попередньо з наступного вівторка, 14 червня)
Экономика Алкоголь Продаж алкоголю
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