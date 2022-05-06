На Сумщині послабили правила продажу алкоголю Що саме змінилося, розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Сьогодні разом з рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли спільної згоди у цьому питанні.

У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно:

у будні - з 11.00 до 19.00

У вихідні, як і було до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності у часи своєї роботи.

У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.

Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

Розумію, є різні думки з цього питання, але статистика говорить про наступне:

- у два рази менше, ніж торік, надійшло акцизного податку ( 18 млн грн проти 36 млн грн);

- майже у 3 рази збільшилась кількість експериз на визначення стану алкогольного сп’яніння;

- значно збільшилась кількість госпіталізації внаслідок алкогольних інтоксикацій і отруєнь сурогатами;

- збільшилась кількість правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння.

Ці нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження. (попередньо з наступного вівторка, 14 червня)