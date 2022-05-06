На Сумщині послабили правила продажу алкоголю

На території Тростянецької громади у вихідні дні дозволяється торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідне розпорядження ...
Сумські патрульні виявили нетверезого водія, який ледь тримався на ногах...
Дільничні офіцери поліції продовжують виявляти факти незаконного продажу алкогольної продукції, притягуючи порушників до адміністративної відповідальності....
Співробітники відділу превенції Сумського районного управління поліції виявляють факти продажу алкогольної продукції без відповідних дозвільних документів та притягують порушників до...
У Шостці дільничні офіцери поліції викрили власника магазину, який реалізовував алкогольні напої та цигарки без відповідної ліцензії....