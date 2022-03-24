Незареєстрована зброя: що робити? Керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький звертається до мешканців області.

Роз'яснення по важливим питанням поводження зі зброєю.

На Сумщині має бути порядок!

▪️Безумовно, нам потрібен захист регіону, тож кожна людина, яка справді хоче зі зброєю в руках захищати рідну землю, має його зареєструвати.

▪ Усю зброю, яку отримали добровольчі формування та яку отримували в перші дні війни громадяни, котрі хотіли захищати свою домівку, Сумщину та Україну, необхідно офіційно зареєструвати.

▪ Якщо у вас є на руках незареєстрована зброя, будь ласка, зверніться до Нацполіції (районних або міських відділів). Цю зброю у вас не заберуть. Її зареєструють та офіційно закріплять за вами до закінчення строку військового стану.

Строки реєстрації зброї та детальніші роз'яснення щодо порядку проведення процедури очікуємо від правоохоронців найближчими днями.