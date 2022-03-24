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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:41214

Незареєстрована зброя: що робити?

Керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький звертається до мешканців області.

Роз'яснення по важливим питанням поводження зі зброєю.
На Сумщині має бути порядок!
 
▪️Безумовно, нам потрібен захист регіону, тож кожна людина, яка справді хоче зі зброєю в руках захищати рідну землю, має його зареєструвати.
 
▪ Усю зброю, яку отримали добровольчі формування та яку отримували в перші дні війни громадяни, котрі хотіли захищати свою домівку, Сумщину та Україну, необхідно офіційно зареєструвати.  
 
▪ Якщо у вас є на руках незареєстрована зброя, будь ласка, зверніться до Нацполіції (районних або міських відділів). Цю зброю у вас не заберуть. Її зареєструють та офіційно закріплять за вами до закінчення строку військового стану.
 
Строки реєстрації зброї та детальніші роз'яснення щодо порядку проведення процедури очікуємо від правоохоронців найближчими днями.
Право Зброя Реєстрація зброї
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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