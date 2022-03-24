Незареєстрована зброя: що робити?

Три пістолети "Макарова", два пістолети "Форт", автомат АК-74, гвинтівку та боєприпаси добровільно видав правоохоронцям житель обласного центру....
На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів в селі Коровинці на землі було виявлено...
Вчора, близько 21.30 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Сумах в одному із дворів чутно стрільбу....
Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир обласного центру чутно постріли. На місце події негайно...
Учора, о 22 годині на спеціальну лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про стрілянину. На місце одразу була...