У Шостці поліцейські повернули власниці викрадений телевізор

До поліції Шостки з заявою про крадіжку звернулася 30-річна жителька селища Вороніж. Вона розповіла, що невідомий розбив вікно у її будинку, де вона тимчасово не мешкає, та викрав звідти телевізор.
Опитавши потерпілу, поліцейські з’ясували, що про розбите вікно і невідомого дядька в середині житла їй розповіли місцеві діти, які випадково опинилися біля будинку. Правоохоронці детально розпитали про подію маленьких свідків і за описом швидко встановили особу підозрюваного.
Ним виявився 38-річний односелець потерпілої. Чоловік зізнався у скоєному. Останній заховав викрадену техніку в своєму господарському приміщенні, плануючи пізніше нею користуватися.
Поліцейські телевізор вилучили та повернули власниці.
Відносно зловмисника в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Сумської області