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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:09139

У Шостці поліцейські повернули власниці викрадений телевізор

Добре знаючи, що в будинку тимчасово ніхто не проживає, чоловік проник до помешкання та викрав звідти телевізор. Правоохоронці по «гарячих слідах» встановили особу зловмисника та знайшли викрадену побутову техніку.

До поліції Шостки з заявою про крадіжку звернулася 30-річна жителька селища Вороніж. Вона розповіла, що невідомий розбив вікно у її будинку, де вона тимчасово не мешкає, та викрав звідти телевізор.

Опитавши потерпілу, поліцейські з’ясували, що про розбите вікно і невідомого дядька в середині житла їй розповіли місцеві діти, які випадково опинилися біля будинку. Правоохоронці детально розпитали про подію маленьких свідків і за описом швидко встановили особу підозрюваного.

Ним виявився 38-річний односелець потерпілої. Чоловік зізнався у скоєному. Останній заховав викрадену техніку в своєму господарському приміщенні, плануючи пізніше нею користуватися.

Поліцейські телевізор вилучили та повернули власниці.

Відносно зловмисника в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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