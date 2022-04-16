Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь Цього року Великдень, що припадає на неділю 24 квітня, українці зустрінуть в умовах війни.

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті радять вірянам замість фізичного відвідування храму дивитися трансляції на телебаченні та онлайн, пише Українська правда.

Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде переглянути в ефірі національного всеукраїнського телемарафону єдиних новин по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура.

Початок о 23:30 23 квітня.

Великоднє богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві триватиме з 23:30 23 квітня й орієнтовно до 03:00 - 03:30 24 квітня.

Онлайн-трансляцію богослужінь також можна буде подивитися:

на сторінці Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого Митрополита Епіфанія у Facebook, який і очолить богослужіння;

на сторінці ПЦУ у Facebook;

на сторінці ПЦУ на платформі YouTube.



Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві також транслюватимуть в ефірі національного всеукраїнського телемарафону по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура.

Початок о 07:30 24 квітня

Зазначимо, цього року, судячи з розкладу богослужінь УГКЦ, нічної служби у церквах не буде у зв’язку з введенням воєнного стану в країні.

В УГКЦ також оприлюднили детальний розклад богослужінь та відповідних трансляцій з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Страсна (Велика) Субота, 23 квітня

богослужіння Великої Суботи розпочнеться о 8:00 (трансляція за посиланням);

Вечірня з Літургією Василія Великого відбудеться о 9:00 (трансляція тут), а вже о 16:00;

освячення великодніх пасок розпочнеться о 16:00.

Великдень, 24 квітня

Пасхальна Утреня розпочнеться о 7:30 (трансляція за посиланням);

Свята Літургія і освячення пасок розпочнеться о 9:00 (трансляція тут);

Великодня Вечірня служба запланована на 18:00 (трансляція).

Понеділок, 25 квітня

Божественна літургія розпочнеться о 9:00 (онлайн-трансляція);

Вечірня служба запланована на 18:00 (онлайн-трансляція).

Вірян, які прийдуть до церкви фізично, закликають дотримуватися карантинних правил: зберігати дистанцію та одягати захисну маску.

Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом.