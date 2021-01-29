Статус безробітного можна скасувати онлайн в Дії На порталі державних послуг Дія стала доступною заява на скасування статусу безробітного.

Подати заяву можна за посиланням.

Як зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, державні програми, які впроваджуються в умовах дії воєнного часу, спрямовані на підтримку наших співвітчизників. Не залишаються поза уваги і клієнти служби зайнятості, як роботодавці так і шукачі роботи. Нинішнє нововведення надає можливість у зручний спосіб скасувати статус безробітного, а саме - в режимі онлайн.