Статус безробітного можна скасувати онлайн в Дії

Подати заяву можна за посиланням.
Як зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, державні програми, які впроваджуються в умовах дії воєнного часу, спрямовані на підтримку наших співвітчизників. Не залишаються поза уваги і клієнти служби зайнятості, як роботодавці так і шукачі роботи. Нинішнє нововведення надає можливість у зручний спосіб скасувати статус безробітного, а саме - в режимі онлайн.
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