У Білопіллі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку 18 квітня о 13:09 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння житлового будинку в м. Білопілля.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили сильне задимлення з-під даху будинку. На виклик виїжджав черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття вогнеборців, полум’я охопило близько 5 кв. м покрівлі. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок та поруч розташовану господарчу споруду.

О 13:18 пожежу локалізували, о 13:30 – ліквідували. За попередніми даними, загоряння сталося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області