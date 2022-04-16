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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50863

Сумчани пропонують перейменувати ще кілька вулиць

18 квітня на вебпорталі «Єдина система місцевих петицій» з’явилися нові електронні звернення.

У своїх зверненнях сумчани порушують питання перейменування топонімів у обласному центрі:
- Перейменувати вулицю Олександра Невського на вулицю Волонтерська (Ігор ПОЛОЗОК)
- Перейменувати вулицю Суворова i провулок Суворова на вулицю Азовська i провулок Азовський (Ігор Полозок)
- Перейменувати вулицю Кутузова на вулицю Вокзальну.. (Ігор Полозок)
- Перейменувати вулицю Брянську на вулицю Бучанську. (Ігор Полозок)
- Перейменувати вулицю Белгородскую и провулок Белгородский на вул. Iзюмска i провулок Iзюмський (Ігор Полозок)
- Перейменувати вулицю імені Леваневського на вулицю імені Павла Харитоненка. (Денис РОССАХАЦЬКИЙ)
Станом на 18 квітня збір підписів тривав по 12 петиціям.
Для того, аби їх підтримати, перейдіть за посиланням на сторінку звернення та натисніть кнопку «Підписати петицію». Якщо Ви робите це вперше, зареєструйтеся на порталі за нескладною процедурою.
За умови отримання зверненням протягом 45 днів 250 підписів сумчан, міська рада розгляне його в особливому порядку.
Також дві петиції, які підтримали сумчани, передані на розгляд відповідним структурним підрозділам:
- Перейменувати вулицю Горького на Маріупольску
- Перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Даніїла Олександровича Ігнатенко
Додамо, що на вебпорталі оприлюднено відповідь міського голови на петицію:
- Звільнити із займаних посад виконавчого комітету Сумської міської ради Войтенка М.Г. та Іщенко Т.Д.
Ознайомитися з петиціями можна за посиланням
https://petition.e-dem.ua/sumy

Общество
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