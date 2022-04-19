На Лебединщині поліцейські викрили чоловіка, який перебував у розшуку Правоохоронці затримали розшукуваного та передали колегам з Кіровоградської області.

До поліції надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що у одному з будинків міста Лебедин вони помітили підозрілу особу, яка раніше не мешкала за даною адресою.

На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, опитали сусідів та місцевих мешканців, а згодом встановили особу чоловіка. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець Новомиргородського району, який перебуває у розшуку поліцейськими Кіровоградської області.

Правоохоронці одразу ж затримали чоловіка та сповістили ініціаторів розшуку. Після чого, працівники поліції передали розшукуваного колегам для подальшої правової оцінки його дій та притягнення до відповідальності.

Поліція Сумщини