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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Головнокомандувач ЗСУ звернувся до українців

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до українців.

Добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас закликаю жителів цих регіонів бути обережними, оскільки підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей. Прохання бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети.
Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів. Прошу співгромадян дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану. Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником.
Ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів. Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля “Саратов” у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря.
Упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський “визволитель” гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.
Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат.
Зберігаємо бойовий дух та віру в Перемогу!
Слава Україні!

Общество
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