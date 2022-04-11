Інформація про зарин та загибель п'яти дітей на мінах у Тростянці не підтвердилась – Сумська ОВА Напередодні українські ЗМІ поширили кілька повідомлень з посиланням на мера Тростянця.

Інформація про виявлення в Сумській області російської хімічної зброї зарину і про загибель на мінах п'яти дітей у Тростянці не підтвердилась. Про це повідомили виданню "Сьогодні" в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, в Сумській ОВА уточнили, що в Тростянці йшлося про підрив на мінах 5 людей взагалі, а не дітей.

Нагадаємо, напередодні українські ЗМІ з посиланням на мера Тростянця Юрія Бову повідомили, що у селі Білка Сумської області були виявлені залишки хімічної зброї – ампули зарину та інших речовин. Також повідомлялося про загибель п'яти дітей від мін та розтяжок.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що біля кордону залишаються війська РФ - "вони постійно переміщуються, передислокуються, їх то більше, то менше".

"Але поки що ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні з Сумською областю. Сподіваємось, молимося та працюємо над тим, щоб ситуації з таким вторгненням не відбулося, і я переконаний, що вже ніхто не допустить. І ми працюємо над тим, щоб вони не каталися територією нашої області, як у себе вдома: не заїжджали-виїжджали", – сказав Живицький.