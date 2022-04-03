На Сумщині рашисти зруйнували або пошкодили майже тисячу об’єктів Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Про це він повідомив у фейсбуці.

«Вчора працювали на Сумщині. В регіоні, де багато населених пунктів були або окуповані, або заблоковані ворогом, поступово відновлюється життєдіяльність.

Разом з головою Сумської ОВА Дмитро Живицький та Сумським міським головою Олександром Лисенком оглянули найбільш пошкоджені житлові райони міста. Дії ворога нічим не відрізнялися від дій в інших регіонах — він нещадно руйнував домівки мирного населення.

Першочергове завдання влади — ліквідувати наслідки військових дій, допомогти людям відремонтувати та відновити оселі, забезпечити відновлення надання усіх житлово-комунальних послуг та стале продовольче забезпечення населення.

Сумська обласна військова адміністрація вже отримує від Уряду перші 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій, тож завданням для керівництва області є якнайшвидше проведення відповідних робіт.

Вже сьогодні на розмінованих територіях тривають розбирання пошкоджених будівель, прибирання територій, ремонт пошкодженої критичної інфраструктури.

Комунальні підприємства та працівники Головне управління ДСНС України у Сумській області працюють 24/7. Велика шана та подяка за самовіддану працю!

Загалом в області повністю зруйновано або пошкоджено понад 976 об'єктів. В тому числі 638 житлових будинків, 24 заклади освіти, 23 об'єкти життєзабезпечення, 18 закладів охорони здоров'я.

Один з таких закладів — Тростянецька міська лікарня, повністю реконструйована, з сучасним медичним обладнанням…та нещадно обстріляна ворогом. Про це я напишу окремо.

Тростянець — місто, яке зазнало значних руйнувань та потребує повного відновлення.

Для зруйнованого центру міста вже розробляється проект реконструкції. Триває розмінування міста для можливості повноцінної роботи з обстеження пошкоджених будівель та споруд.

Завершили робочий візит в Охтирці, місті, якому Указом Президента України присвоєно почесну відзнаку “Місто-герой України”. Місто зазнало значних ракетних та бомбових ударів.

Тут зруйнована Охтирська ТЕЦ — єдиний постачальник теплової енергії, гарячого водопостачання для населення, бюджетних установ та інших організацій міста. Об'єкт потребує повного відновлення до початку опалювального сезону 2022/2023.

З головою Сумської ОВА, мером міста Павлом Кузьменко та директором ТЕЦ Григорієм Юрко визначили етапність відновлення роботи підприємства. Вже до початку травня очікую пропозиції щодо нової схеми теплопостачання міста та проекту відбудови ТЕЦ», - написав міністр.