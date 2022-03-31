Тарифи на електроенергію для населення не зростатимуть Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт • год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт • год.