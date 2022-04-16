У Сумах п’яний водій на автівці врізався в дерево

Як попередньо встановили працівники поліції, 54-річний водій автомобіля Honda Accord виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом. У результаті чого отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Попередньо встановлено, що водій перебував за кермом напідпитку.
За даним фактом у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини