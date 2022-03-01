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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19680

Рашисти знову обстріляли Велику Писарівку

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Кілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів.

Були скинуті 120-мм міни, є пошкоджені приватні будинки. Одна міна зруйнувала приватний будинок, прямо залетіла в хату до людей.

Це за останні днів 10 перша серйозна провокація з боку РФ, коли вони обстріляли зі своєї території наші прикордонні населені пункти", - повідомив він в ефірі телемарафону.

«Велика Писарівка

російська ворожа сторона обстріляла наші території.

Подробиці згодом», - написав він у Фейсбуці.

Сьогодні ж бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що з боку України обстріляне село Сподарюшине у Грайворонському міському окрузі Білгородської області., яке знаходиться буквально у 5 км від Великої Писарівки.

За даними глави регіону, постраждалих та жертв серед мирного населення немає. Не зафіксовано також руйнувань житлових та соціальних об'єктів.

«Для забезпечення безпеки мешканців тимчасово вивезли із сіл Безимено та Сподарюшено. Вони у безпеці, під контролем голови району. Дуже сподіваюся, що вони у максимально короткий термін зможуть повернутися до своїх будинків. Обидва села зараз перебувають під додатковою охороною, зокрема силами співробітників ДНД та козаків», - уточнив губернатор, пише ІА REGNUM.

Нагадаємо: Генштаб ЗСУ неодноразово попереджав про те, що рашисти самі будуть обстрілювати своїх громадян аби розпочати мобілізацію, адже військ для війни з Україною катастрофічно не вистачає.

Общество
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